У московской пенсионерки украли миллион рублей

Неизвестные мошенники украли у московской пенсионерки более миллиона рублей, сообщает Life News. Точная сумма, которую похитили бандиты, составляет 1 млн. 184 тыс. рублей. Жертвой преступников стала 82-летняя жительница столицы Махмукамал Хуснутдинова. По словам потерпевшей, неизвестные предложили ей оформить дисконтную карту, для чего и выманили у нее огромную сумму, передает «Газета.ru». Потерпевшая не сразу поняла что стала жертвой мошенников и обратилась в милицию только в 15.00. По подозрению в совершении данного преступления проверяются все лица проживающие на прилегающей территории и имеющие судимости по похожим статьям.