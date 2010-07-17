Число используемых мобильных телефонов в мире достигло 5 млрд

Число мобильных телефонов в использовании по всему миру достигло впервые отметки в 5 млрд благодаря высокому спросу на устройства в Китае, говорится в исследовании шведского телекоммуникационного концерна Ericsson. Юбилейный пятимиллиардный телефон был зарегистрирован 8 июля, говорится в сообщении. В целом рынок мобильных телефонов за последние десять лет вырос в семь раз, приводит данные исследования The Local. «В 2000 году во всем мире насчитывалось лишь 720 млн владельцев сотовых телефонов, а это меньше, чем число пользователей мобильных устройств на данный момент только в Китае», – отмечает Ericsson. Число сотовых в мире увеличивается на 2 млн ежедневно, «в основном благодаря рынкам Китая и Индии», добавляется в сообщении, передает «Газета.ru».