Уволены четыре учителя, чьи воспитанники утонули на Ейской губе

Уволены четверо учителей московской школы №1065, ученики которой утонули в Азовском море на прошлой неделе, сообщает Life News. «Директор заставила учителей написать заявления по собственному желанию, пригрозив, что если они это не сделают, то будут уволены по статье», – рассказал источник в учебном учреждении. Свои рабочие места покинули преподаватели, которые сопровождали детей на отдыхе в лагере «Азов»: учитель химии Канева Наталья, учитель физкультуры Анжела Алексеева, учитель английского языка Светлана Юсина, учитель начальных классов Наталья Скороход, передает «Lenta.ru». «Сама директор лишилась работы еще вчера, – сообщил источник. – Ее вызвало окружное руководство и отстранило не по статье, а через расторжение договора».