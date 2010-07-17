На Волыни «Jeep Grand Cherokee» врезался в автобус с 42 пассажирами

Сегодня в 01:20 на 102 км автодороги Львов-Радехов-Луцк, по предварительным данным, водитель автомобиля «Jeep Grand Cherokee», двигаясь в направлении г. Горохов, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Mitsubishi Temsa Safir». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на момент совершения аварии в салоне автобуса находились 42 пассажира. В результате ДТП водитель автомобиля «Jeep» от полученных травм погиб на месте происшествия, один пассажир автобуса «Mitsubishi» получил телесные повреждения. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.