Тайфун выбросил на побережье Филиппин шесть судов, среди них четыре танкера

Тайфун «Консон», обрушившийся на Филиппины, в период с 10 по 13 июля выбросил на побережье и мелководье полуострова Батаан (остров Лусон), по меньшей мере шесть судов, среди них четыре танкера. Об этом сообщает «Морской бюллетень», передает Newsru.com. Так был выброшен на мель танкер Devorah-Uno со сжиженным нефтяным газом; при этом погиб капитан судна. Танкер-бункеровщик Jors с 500 тонн топлива на борту выброшен на мель вблизи причала Плантерс. Приблизительно там же на мели оказались танкеры Angat и Palo Alto, грузовые суда BMC Saver, B and 3 и Humero.