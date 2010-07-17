Экс-глава французского МИДа выиграл в Страсбурге дело против Франции

Бывший французский министр иностранных дел Ролан Дюма выиграл дело против Франции в ЕСПЧ в Страсбурге. Как сообщает Business Week, суд посчитал, что наказание Дюма за его комментарии в книге воспоминаний является нарушением свободы слова. Согласно решению ЕСПЧ, Франция должна выплатить штраф в $10,2 тыс. «Я очень рад этой новости. Это достойный финал борьбы, которая продолжалась столько лет», – заявил 88-летний Дюма, передает Вести. Дюма был фигурантом дела о коррупции, однако позже он был оправдан. В 2003 году Дюма опубликовал книгу воспоминаний, где содержался резкий комментарий в адрес одного из прокуроров. Тогда французский суд постановил, что Дюма должен заплатить штраф.