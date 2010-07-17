В Венесуэле эксгумированы останки Симона Боливара

Останки Симона Боливара, лидера борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке, эксгумированы в пятницу в Венесуэле по приказу главы государства Уго Чавеса, сообщает Би-Би-Си. Цель эксгумации – установление точных причин его смерти: в настоящий момент по-прежнему отсутствует точное заключение, скончался ли он от болезни или стал жертвой заговора. Согласно официальной версии, Симон Боливар погиб от туберкулеза в 1830 году в Колумбии. Однако, как заявила министр юстиции Венесуэлы, более 50 криминалистов и судмедэкспертов будут изучать останки Боливара, чтобы установить истинные причины его гибели. «У нас есть интересные открытия, которые будут объявлены нации в подходящее время», - сказала министр.