Британский беспилотник установил рекорд длительности полета

Британский беспилотник Zephyr, работающий на солнечной энергии, находится в полете уже неделю, сообщает BBC. Таким образом, был побит рекорд продолжительности полета для беспилотного летательного аппарата. Предыдущее достижение было установлено американским беспилотником Global Hawk, он пробыл в воздухе чуть более 30 часов. Zephyr стартовал в пятницу 9 июля и до сих пор не прерывает полет. Однако официально достижение зарегистрировано не было, так как для наблюдения за полетом беспилотника не были приглашены представители Международной Авиационной Федерации. Беспилотник Zephyr создан британской исследовательской компанией Qinetiq, осуществляющей разработки в сфере военно-технического комплекса.