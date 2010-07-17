В китайском порту произошел взрыв на нефтепроводе

В пятницу около 18.00 по местному времени на нефтепроводе в китайском городе Далянь, провинция Ляонин, произошел взрыв, передает агентство Синьхуа, передает Newsru.com. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Пламя от взрыва перешло на соседний нефтепровод, после чего произошел второй взрыв. Для борьбы с огнем прибыли более 110 пожарных расчетов. К 23.30 пламя на основной трубе удалось потушить, однако пожарные продолжают бороться с огнем на второй трубе, так как подача нефти по ней была перекрыта не сразу. Участок нефтепровода, на котором произошел взрыв, используется для транспортировки нефти из наземных хранилищ порта Далянь в танкеры.