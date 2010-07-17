Жерар Депардье сломал ногу в ДТП и не приедет на кинофестиваль в Одессу

Знаменитый французский актер и винодел Жан Депардье попал в ДТП на мотоцикле и не сможет представить на первом Одесском кинофестивале картину «Мамонт»/Mammuth, в которой он сыграл главную роль, передает «Газета.ru». Актер позвонил организаторам фестиваля и сообщил, что не сможет приехать, поскольку сломал ногу и находится в больнице, сообщили в оргкомитете фестиваля. Депардье - заядлый мотоциклист, и уже несколько раз попадал в аварии. Фильм Гюстава де Кервена и Бенуа Делепина «Мамонт», главные роли в котором сыграли Депардье и Изабель Аджани, открывает конкурсную программу международного кинофестиваля, и Депардье собирался лично представить картину.