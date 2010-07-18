В Италии показали возвращенные древности на сумму 19,5 миллионов долларов

Итальянская полиция 16 июня в Колизее представила более 300 древних предметов, возвращенных в страну из Швейцарии 25 июня. Общая стоимость предметов составляет около 19,5 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg. В общей сложности итальянские власти получили 337 древних артефактов. Датировка различных предметов колеблется от 8 века до нашей эры до 4 века нашей эры. Как отмечает AFP, в их число входят керамические вазы и кубки, изделия из меди, железные хирургические инструменты, фрагменты фресок, а также мраморная статуя Венеры, передает Newsru.com. По информации Bloomberg, предметы были возвращены в результате совместной операции итальянской и швейцарской полиции. Ценности добровольно передал властям некий японский коллекционер, после того, как ему были пордставлены свидетельства того, что они были незаконно вывезены из Италии. В то же время AFP сообщает, что артефакты были конфискованы в Женеве у британского арт-дилера Робина Саймса (Robin Symes), известного своим сотрудничеством с «черными археологами».