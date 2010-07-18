Биографию кандидата в президенты США Джона Эдвардса экранизируют

Сценарист и продюсер Аарон Соркин приобрел права на книгу «Политик» («The Politician») Эндрю Янга, сообщается на сайте Collider. Основанный на книге фильм станет режиссерским дебютом Соркина. Он также сам подготовит сценарий и займется продюсированием картины, передает Utro.ru. Книга «Политик» является биографией Джона Эдвардса, сенатора штата Северная Каролина, дважды баллотировавшегося на пост президента США (в 2004 и 2008 годах). «Это прекрасный пример увлекательного сюжета. В нем есть все: мотивации, решения, последствия. Такая история заинтересовала бы и Шекспира. Я очень рад, что автор доверил ее именно мне», - заявил Соркин. Соркин известен как сценарист фильмов «Война Чарли Уилсона», «Готова на все» и «Несколько хороших парней» (последний основан на одноименной пьесе Соркина). Кроме того, он является создателем ряда успешных телесериалов - например, «Западного крыла» («West Wing») и «Студии 60 На Сансет Стрип» («Studio 60 on the Sunset Strip»). Соркин также стал автором сценария к новому фильму Дэвида Финчера «Социальная сеть». Эта лента посвящена ресурсу Facebook и его создателю Марку Цукербергу.