В Херсоне пройдет уличный джазовый фестиваль

В Херсоне 17 сентября состоится первый в городе уличный джазовый фестиваль. Как сообщил УНИАНу продюсер фестиваля Алексей Тельняк, мероприятия в рамках фестиваля пройдут на единственной пешеходной улице Херсона - улице Суворова. «Стилистика «уличного» фестиваля, в отличие от «площадного», наложит свой отпечаток и на другие события, которые будут проходить в рамках фестиваля: аукционы и конкурсы на околомузыкальную тематику, фотовыставки и сувенирные раскладки. Выставки народных умельцев будут проходить в форме распродажи товаров ручной работы, пропитанных джазовой тематикой», - рассказал Тельняк. По его словам, музыкальный формат фестиваля - smooth-jazz, bossa nova, nu jazz, blues. Продюсер также пообещал яркую детскую музыкальную площадку фестиваля. Организаторы мероприятия - мэрия Херсона и одна из городских радиостанций.