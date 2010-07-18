Датчанин пытался вывезти из Украины коллекцию военных редкостей

В автомобильном пункте пропуска «Устилуг» (Ягодинская таможня, Украинско-польский участок государственной границы) была пресечена попытка вывоза из Украины коллекции военной старины периода Второй мировой войны, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Таможенной службы Украины. Гражданин Дании возвращался на родину, при этом в панели приборов автомобиля «Фольксваген Гольф» и в его салоне среди личных вещей спрятал незадекларированные предметы старины. Он были обнаружены при проведении таможенного досмотра автомобиля. 53 предмета из военной коллекции - медали, ордена, именные документы на награды, предметы одежды, быта, патроны, военный шлем, гильзы, другие вещественные свидетельства Второй мировой войны - ученые признали имеющими историческую и культурную ценность. «Среди обнаруженных наград - боевые ордена и медали периода 1941-1945 гг., некоторые из них весьма редкие, такие как медаль «За оборону Кавказа», - прокомментировал ситуацию начальник таможенного поста «Ягодин» Вячеслав Харченко, который был непосредственным участником задержания. По факту попытки контрабанды военного антиквариата против гражданина Дании возбуждено уголовное дело