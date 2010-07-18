Вследствие теракта в Багдаде погибли 39 человек

В результате теракта в Багдаде сегодня погибли 39 человек и более 40 получили ранения. Такие уточненные данные привела полиция иракской столицы, сообщает ИТАР-ТАСС. Как сообщалось, смертник атаковал проправительственное суннитское формирование «Сахва» в населенном преимущественно суннитами районе Радвания на западе Багдада, когда его бойцы собрались для получения зарплаты. Члены суннитских формирований, а также сотрудники силовых структур часто становятся целью нападений со стороны боевиков «Аль-Каиды». Отряды «Сахва», насчитывающие свыше 100 тыс человек, внесли немалый вклад в обеспечение безопасности в Ираке.