В Албании автобус упал со скалы: 14 погибших

В Албании автобус с пассажирами сорвался со скалы. В результате ДТП 14 человек погибли, еще 12 получили ранения, передает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Трагедия произошла в 140 км к северу от столицы Албании Тираны. По неизвестным причинам автобус упал с высоты 30-40 м. Точное количество пассажиров автобуса пока не выяснено. Все пострадавшие были доставлены в больницы в Тиране и г. Шкодра. Многие из них получили серьезные ранения. Власти не исключают, что число жертв аварии может увеличиться. Президент страны Бамир Топи и премьер-министр Сали Бериша посетили раненых в больнице Тираны и обещали оказать необходимую помощь. В связи со случившимся правительство Албании объявило 18 июля днем национального траура.