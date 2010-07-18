Сегодня киевская жара побьет все рекорды

Сегодня в Киеве синоптики прогнозируют рекордную жару – плюс 37 градусов, пишет «Сегодня». Предыдущий максимум 18 июля был всего три года назад – в 2007 году столбик термометра поднялся до +34. Сейчас в городе +33. Такая же жара стоит по всей Украине. Палящее солнце мучает и Россию. В нескольких областях уже объявили режим чрезвычайной ситуации, местами температура +40. В Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае солнце уничтожило урожай на десятках тысяч гектаров. В Чехии и Словакии закрывают участки международных автотрасс, потому что на дорогах плавится асфальт. В Греции из-за жары начались лесные пожары. По тревоге подняли сотни пожарных и специальную авиацию, но с огнем пока справиться не смогли. Люди, не дожидаясь объявления об эвакуации, покидают свои дома. Жители Германии и Италии спасаются от невыносимой жары в бассейнах и фонтанах. В Боснии и Герцеговине медики заявили о рекордном числе тепловых ударов.