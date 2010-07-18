Всего 21% украинцев считают себя счастливыми - опрос

Американская компания Gallup составила рейтинг самых счастливых стран мира. Как Самые счастливые люди живут в скандинавских странах, а самые несчастные — в африканских. Украина оказалась в рейтинге на 73-м месте в компании России, Румынии и ЮАР, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Forbes. Компания Gallup составляла рейтинг на основе опроса жителей 155 стран мира. Они должны были отнести себя к одной из трех групп: счастливые, несчастные или борющиеся с жизненными трудностями. Исследование проводилось в течение нескольких лет — с 2005-го по 2006 год. Выяснилось, что наиболее счастливо живут датчане. Здесь около 82% населения наслаждаются жизнью, а к несчастным себя относит лишь 1%. На втором месте оказались финны. В этой стране 75% населения считает себя счастливым. Замыкают тройку норвежцы. Около 69% населения этой страны довольны жизнью. При этом Норвегия - единственная страна, в которой, согласно рейтингу, нет несчастных людей. Украина в перечне заняла 73-е место. Эту позицию страна делит с еще пятью государствами: Россией, Румынией, Словакией, ЮАР и Ливаном. Как показал опрос Gallup, в Украине 21% людей считают себя счастливыми, 26% — несчастными, 53% — борются с жизненными трудностями. Хуже всего живется населению африканской страны Того. Лишь 1% тоголезцев называет себя счастливым. При этом 31% относит себя к несчастным, а 67% борются с жизненными неурядицами.