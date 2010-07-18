В понедельник в Украине будет так же жарко

19 июля в понедельник в Киеве малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +21...+23 градуса, температура днем +35...+37 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем + 28...+33 градуса. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса. В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов. В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30 градусов. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29 градусов. На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +32...+37 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +32...+37 градусов. На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +32...+37 градусов. На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем в Крыму и Приазовье местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +19...+24 градуса, днем +32...+37 градусов. В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34 градуса. В Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31 градус. 18 июля температура воды в Черном и Азовском морях +26...+28 градусов, в Днепре возле Киева +27 градусов.