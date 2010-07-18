Тяжелобольной харьковчанин прыгнул с крыши 12-этажки

В Харькове мужчина прыгнул с крыши 12-этажки, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на Центр общественных связей ГУ МВД в области. Трагедия произошла около 9 часов утра. Жильцы соседнего дома со своих балконов увидели мужчину на крыше, потом он что-то закричал и бросился вниз. Скорая помощь прибыла почти сразу, но помочь человеку было уже нельзя. На месте происшествия работали правоохранители и судмедэксперты. Первый вывод - самоубийство в состоянии шока. По словам родных 50-летнего погибшего, он страдал болезнью Паркинсона, денег на лекарства постоянно не хватало. Он уже не раз пытался покончить жизнь самоубийством. Последняя попытка была в начале июня: мужчина перерезал себе вены, но в тот раз его удалось спасти.