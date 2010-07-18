Талибы напали на тюрьму и освободили заключенных

Крупную операцию провели в Афганистане боевики движения «Талибан». В городе Фарах они одновременно атаковали четыре полицейских участка, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters. Как выяснилось, это был отвлекающий маневр: пока полицейские оборонялись, другая группа боевиков атаковала тюрьму, взорвала ворота и помогла сбежать 23 заключенным, среди которых были в том числе и плененные талибы. Удалось достаточно быстро задержать четырех беглецов, получивших ранения при побеге. Через некоторое время в тюрьму вернули еще семерых, но остальные, видимо, ушли с боевиками. Сообщается о гибели одного полицейского. Руководство движения «Талибан» уже взяло на себя ответственность за нападение.