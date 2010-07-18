В Судаке нашли труп киевлянина

В Судаке в море на расстоянии 50 метров от берега было найдено тело человека, передает агентство е-Крым. Как сообщили в Главном управлении МЧС в Крыму, выяснилось, что погибший — житель Киева 1976 года рождения. Мужчина приехал в Судак на отдых. По словам родственников, он был болен эпилепсией. Причина гибели человека устанавливается. Как сообщало агентство е-Крым, 13 июля в Судаке на территории пляжа «Достлук» на дне моря на расстоянии 50 метров от берега также было найдено тело человека. Погибший — мужчина 1986 года рождения, гражданин Белоруссии, который приехал в Судак один и жил в частном секторе. По предварительной информации, мужчина погиб из-за случившегося приступа эпилепсии.