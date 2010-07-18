Высокопоставленный француз приедет в Крым вспомнить юность

Президент французского региона Лангедок-Руссильон Жорж Фреш планирует в октябре посетить Крым для обсуждения проекта двустороннего соглашения о сотрудничестве, передает агентство е-Крым. По сообщению пресс-службы Верховной Рады Крыма, об этом стало известно в ходе встречи председателя крымского парламента Владимира Константинова с послом Франции в Украине Жаком Фором и членами делегации Лангедок-Руссильона. «Французские коллеги отметили, что тем самым у президента региона будет возможность вспомнить юность, ведь в 1961 году он полгода проходил стажировку в Симферополе на шиноремонтном заводе», — отметили в пресс-службе. Как сообщалось ранее, крымские власти готовы рассмотреть вопрос заключения договора о сотрудничестве между Крымом и регионом на юге Франции Лангедок-Руссильон.