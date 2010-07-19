«Кария Тур» обещает вернуть деньги клиентам после 22 июля

Туроператору «Кария Тур» поступило уже 280 обращений от украинских турагентств на возврат денег за «прогоревшие» путевки. Об этом «Сегодня» сообщили в кругах руководства оператора. «Пока мы не начали программу по возврату денег, — сказал представитель руководства «Карии». — Приступим к этому, когда вернется наш последний турист». Напомним, что, по данным посольства Турции в Украине, последние трое украинских туристов возвратятся на родину 22 июля. А всего с 18-го по 22-е число прилетит домой 51 человек. Подтвердили это и в авиакомпании МАУ, занимающейся перевозкой клиентов проблемного туроператора. «До 16 июля мы выполняли рейсы, которые были заказаны именно «Карией», — сообщает пресс-секретарь компании МАУ Евгения Сацкая. — Хотя оплатил оператор рейсы до 11 июля, но мы возвращали людей бесплатно. А теперь уже клиентам «Карии» выделяют места в своих рейсах другие туроператоры — «Тез-Тур», «Корал», «Пегас». «Кария Тур» заявила, что их турецкий партнер Sunspot нанес им ущерб в $2 млн. Столько «Кария» перечислила на бронь отелей, переезды и т.д.: «Мы пытаемся выяснить, где деньги, но пока связь с представителями Sunspot отсутствует. Однако это не значит, что мы будем ждать, пока вернем эти миллионы. Деньги пострадавшим фирмам хотим возвращать независимо от этого: посмотрим активы фирмы, счета...». В Госслужбе туризма и курортов Украины сообщили, что вопрос о ликвидации ООО «Кария Тур Юкрейн», созданной в 2009 году, пока не поднимался: «Мы сможем поднять этот вопрос, если в отдел безопасности туризма госслужбы поступят официальные жалобы. Их пока не было».