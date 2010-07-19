В Индии столкнулись два поезда: десятки погибших

Не менее 50 человек погибли, более 100 ранены сегодня в результате столкновения двух пассажирских поездов в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, передает ИТАР-ТАСС. Как сообщил представитель железных дорог страны, на месте происшествия уже работают спасатели и добровольцы из числа местных жителей, туда направлены военные подразделения. По поступающим сообщениям, катастрофа произошла на железнодорожной станции Сэнтиа в 200 км от Колкаты (Калькутты), столицы штата Западная Бенгалия. Примерно в 2 часа ночи по местному времени экспресс там на полном ходу врезался в стоящий пассажирский поезд. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за того, что машинист проигнорировал сигнал, запрещавший движение. Полностью смяты два пассажирских и грузовой вагоны. Удар бы такой силы, что у одного из них сбита крыша, которая отлетела далеко в сторону. Разбитые пассажирские вагоны, как сообщается, были предназначены для пассажиров с самыми дешевыми билетами. Как правило, в Индии они всегда забиты до отказа.