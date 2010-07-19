В Мексиканском заливе вновь обнаружили утечку нефти

Специалисты British Petroleum (ВР) вновь обнаружили признаки неконтролируемой утечки нефти в аварийной скважине Мексиканского залива. Об этом сообщил представитель группы экспертов американского правительства, принимающей участие в операции по ликвидации последствий аварии, передает ИТАР-ТАСС. По его словам, в настоящее время инженеры пытаются найти причины обнаруженной возле скважины утечки метана, которая может означать, что в трубопроводах есть разрыв. Пока ВР продлила испытания защитного купола в Мексиканском заливе, которые продолжаются уже более трех суток. Во время испытаний каждые 6 часов инженеры измеряют давление внутри купола весом 75 тонн, в который выливается нефть. Растущие показатели свидетельствуют о том, что никаких других источников утечки нефти не существует, в том числе в стволе скважины под дном залива. Специалисты рассчитывают, что показатели увеличатся до желаемого результата в 7 тыс. 500 фунтов на кв. дюйм (PSI), что фактически гарантирует отсутствие других разрывов в трубопроводах. Показатели ниже 6 тыс. PSI, по расчетам экспертов, свидетельствуют о возможной утечке нефти и попутного газа за пределы скважины. Однако давление внутри купола растет гораздо более медленными темпами, чем ожидали эксперты.