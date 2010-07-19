Патриарх Кирилл говорит, что ничто человеческое церкви не чуждо

Патриарх Московский Кирилл утверждает, что церковь не против материальных стремлений человека, но не хочет, чтобы они были доминантой жизни. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер», сообщает Левый берег. По словам патриарха, сегодня церковь не ограничивается лишь работой с отдельными личностями. «И мы не ограничиваем проповеди церкви лишь проповедью индивидуальной морали. Исторический опыт показал, что если мы работаем только с человеком, но не занимаемся социальным измерением, то мы упускаем в своей точке зрения самое главное - как внутренний мир человека реализует себя в социуме», - сказал патриарх. Он заметил, что когда в стране происходит острый политический кризис, то он проходит по человеческим судьбам. «А от чего это? От внутреннего состояния», - считает он. По словам патриарха Кирилла, именно поэтому сегодня церковь говорит, что она «идет по миру, держа в руках Крест Божий». Он заметил, что именно поэтому нельзя входить в индувидуалистический морализм и утверждать, что «ничто человеческое нас не интересует». «Как нельзя говорить и иное, что сегодня нередко присутствует в мировом христианстве: мы занимаемся лишь общественными проблемами, а личная жизнь - это личная жизнь человека», - добавил он. Патриарх Кирилл отметил, что материальное потребление - это естественное стремление человека. «Если человек не будет заботиться о материальном потреблении, он погибнет», - сказал он. При этом, по его словам, церковь не может занять отстраненную, морализаторскую позицию: «не думайте обо всем этом». В то же время он заметил, что церковь выступает против того, чтобы доминантой человеческой жизни становилось потребление. «Дивные слова Спасителя: «Какая польза человеку, если он получит весь мир, а душу свою потеряет?» Нужно золотыми буквами в каждой комнате написать, особенно иногда в гардеробных комнатах зажиточных людей», - отметил патриарх Кирилл.