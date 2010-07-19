Осенью власти усилят давление на СМИ - эксперт

С приближением местных выборов, осенью этого года, власти усилят давление на средства массовой информации. Такой прогноз сделал директор Института медиа-права Тарас Шевченко, сообщает «Немецкая волна». Основаниями для такого пессимистического сценария Шевченко назвал тенденции, которые четко проявились в последнее время. «Действующая власть неоднократно заявляла на словах, что Украина будет защищать свободу слова. Однако есть признаки того, что в действительности не делается ни одного шага, который бы подтверждал эту свободу слова», - заявил Шевченко. Среди таких нереализованных мероприятий эксперт назвал провальное голосование в парламенте за принятие закона о доступе к общественно важной информации, которого требовала общественность и журналисты, а также игнорирование информационных запросов не только местными, но и центральными органами власти, включая Администрацию Президента и правительство. Шевченко напомнил и об отсутствии реакции на избиение журналистов и нападение на представителей СМИ сотрудников правоохранительных органов и президентской охраны. По мнению директора Института медиа-права, среди очевидных успехов в гарантировании свободы слова в Украине можно назвать лишь акцию журналистов «Стоп цензуре!». Однако Шевченко считает, что эта акция только «частично снизила темпы наступления на свободу слова».