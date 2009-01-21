Бессмертный Батурин

И вот, наконец, почти все готово. Завтра, в День Соборности Украины, Президент Виктор Ющенко торжественно откроет скульптурную композицию «Гетманская слава».

«В Батурине сделана немалая работа, – говорит заместитель главы секретариата Президента Украины Роман Безсмертный, курировавший восстановительные работы в Батурине. – И хорошо, что эта работа с душой. Большинство работ выполнено с помощью благотворительных пожертвований, в частности, Алексея Ивченко, Вадима Новинского, Сергея Таруты и других меценатов. Главное, чтобы все предприниматели видели, что деньги, которые они вложили в это дело, использовались по назначению. Государство от себя оторвало по минимуму, многое сделано за деньги меценатов. Кроме того, это чуть ли не первый случай в Украине, когда исторические объекты восстановлены в натуральном размере и в максимально достоверной исторически внешней форме».

А еще совсем недавно человек, не очень знакомый с украинской историей, никак не мог предположить, что в двухстах километрах от Киева была величественная гетманская столица. По крайней мере, руины роскошного дворца ни о чем подобном не говорили. Даже и ныне Батурин – обыкновенная украинская глубинка, которая, кажется, еще не готова встретить туристов. Вокруг старые хаты, покосившиеся заборы, разбитые дороги. Местные жители говорят, что, чуть ли не каждый третий дом – мертвый. А если батуринские старушки увидят десяток приезжих, по-сельски обыкновенно выходят за ворота и с интересом их разглядывают. Хотя вскоре многое должно измениться – у Батурина есть все шансы стать популярным туристическим центром.

Гетманская столица

Некогда Батурин был гетманской столицей Демьяна Многогрешного, Ивана Самойловича, Кирилла Розумовского. Но более всех этот город любил гетман Иван Мазепа – на него он не жалел ни денег, ни сил. Именно в Батурине Мазепа вынашивает идею независимости. Но мечта разрушилась в один момент, когда в 1708 году он вступает в тайные переговоры со шведским королем Карлом ХП, и по приказу царя Петра І, русские солдаты под командованием Александра Меншикова проникли в город, дабы его разрушить. В Батурине начались дни страшной мести. Говорят, полноводная река Сейм покраснела от крови замученных горожан. Русские солдаты быстро мастерили плоты, на которые ставили кресты, прибивали к ним казаков и пускали по речке, чтобы те доплыли до Днепра. Вся Украина должна была видеть, что случилось с теми, кто посмел восстать против российского государя.

Ныне историки в один голос рассказывают о кровавой резне «до ноги», называя это катастрофой и даже геноцидом. Найдены и доказательства жестокости российских солдат. Главные вещественные доказательства трагедии обнаружили совсем недавно – вокруг фундамента главного храма гетманской столицы – церкви Живоначальной Троицы – археологи нашли сотни захоронений. Все они однотипные – ямы неглубокие, в них есть пепел от горелых зданий и щебенка разрушенных домов. У многих людей наглядные следы травм. Верхний слой захоронений – женщины и дети. И именно этот факт достоверно свидетельствует о трагедии трехсотлетней давности.

«Археологи с уверенностью утверждают, что было массовое убийство небоеспособного населения, которое не вмешивалось в военные дела, – не сомневается Владимир Мезенцев, профессор из университета в Торонто. – Это в ХХІ веке называют военным преступлением. Это попытка подавить бунт террором. Например, по нашим данным, в 1708 году в Батурине было около двадцати тысяч населения, а погибли – 11-14 тысяч батуринцев».

Черниговская летопись пишет, что по возвращении плакал Мазепа по Батурину.

«Самое страшное то, что почти триста лет запрещалось вспоминать о трагических событиях, – говорит директор заповедника «Гетманская столица» Наталья Реброва. – И только весной 2004 года в память о жертвах русского царя на месте старой батуринской цитадели был установлен каменный крест. Он двухсторонний. На одной из сторон находится икона Божьей Матери – работа мастеров Киево-Печерской лавры конца ХVII века, находка первого года археологических раскопок. Икону нашли на останках обезглавленной старой женщины, которая одной рукой прижимала к себе младенца с разбитым черепом, другой – держала икону Божьей Матери».

Роман Безсмертный смотрит на Батурин не как на трагическую страницу в истории Украины, а как на одну из героических. «Я бы не акцентировал внимание на поражении или победе украинского народа, – говорит он. – Потому что если мы говорим про трагедию, то сразу должны искать врага, а если про победу, то должны искать того, кого мы победили. Батурин – это героическая страница в истории, в частности казаков. Наша главная задача – возродить все то, что мы некогда утратили. И я очень рад, что задание Президента Виктора Ющенко было выполнено на высоком уровне. Думаю, в первую очередь, надо оценить работу всех, кто работал над этим проектом – преподавателей Черниговского педагогического университета, работников «Укрреставрации», руководителей регионов, которые принимали участие в работах».

Времена изменились

Следует отметить, что комплекс памятников Батурина объявлен государственным историко-культурным заповедником «Гетманская столица» еще в июне 1993 года. Археологические раскопки начались в 1995-м. Примерно с того же времени стали собирать экспонаты для музея. Это были как предметы, найденные в результате раскопок, так и вещи со всего мира. Но по-настоящему работа закипела после приезда Президента Виктора Ющенко – в марте 2005 года – начались масштабные реставрационные работы. Ныне, к 300-летию трагедии, полностью реконструирован дворец Розумовского, домик генерального судьи Левобережной Украины Василия Кочубея и отстроена Цитадель.

«Что касается мемориальной части, то завтра откроют два памятника, – продолжает Роман Безсмертный. – Весной – еще три. Работа над ними почти завершена. Также окончены работы над дворцом Розумовского. Его мы тоже планируем открыть весной вместе с парком. Следующий шаг – открытие загородной резиденции гетмана в Гончаровке. И не надо забывать про военный лицей. Надо продолжать и социальную реконструкцию населенного пункта, в частности, работать над школами и детскими садами. Наше правительство в этом направлении совсем ничего не делает. Мы будем привлекать как местные ресурсы, так и благотворительные взносы. Все объекты должны быть воссозданы в стили украинского гетманского барокко. Президент все время контролирует работы, настаивает, чтобы и здания социальной инфраструктуры тоже дышали историческим прошлым Батурина».

Один из главных экспонатов большого музея в Батурине – Цитадель над речкой Сейм. Историки говорят, что когда-то на окраине Батурина была въездная брама с тремя башнями, окруженными глубокими рвами. Две башни восстановлены, на месте третьей – установлен тот самый каменный крест. В центре цитадели – гетманский дом. В результате раскопок восстановлена его плановая структура, а вот внешний вид воссоздан по аналогии. Также, по описаниям, на территории цитадели была скарбныця – «центральный банк Гетманата». Именно ее некогда зарисовал Тарас Шевченко. Была также и деревянная церковь Воскресения Господнего – по крайней мере, о ней говорится в документах Мазепы. И, несмотря на то, что ее рисунков и детальных описаний не сохранилось, церковь восстановлена по аналогии казацких церквей конца ХVІІ – начала ХVІІІ веков. Церковь изготовили во Львове, а затем перевезли сюда и уже на месте собрали окончательно, говорят, что без единого гвоздя. Храм освятили в день 300-летия Батуринской трагедии.

Объемы работ, проделанных за последние полгода, удивляют каждого – они велись просто сумасшедшими темпами. «Сегодня многое уже сделано, но планов еще больше», – настаивает Роман Безсмертный. Вот поэтому и существуют надежды, что совсем скоро в Батурин поедут тысячи туристов.