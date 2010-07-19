В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение из-за возможного ухудшения погоды в регионе. «С 19-го по 20 июля ожидаются местами ливни, град, грозы», - говорится в сообщении пресс-службы управления, которым располагает УНИАН. Непогода будет сопровождаться шквальным ветром, скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 16-19 градусов тепла, днем - 28-35 тепла. МЧС Крыма в последний раз объявляло штормовое предупреждение на четверг, 15 июля.