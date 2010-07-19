В Харькове снимут фильм о Голодоморе

Зимой следующего года французская журналистка Бенедикт Банет планирует приехать в Украину, чтобы работать с документами в архивных учреждениях Киева и Харькова и продолжить съемки документального фильма о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине и уничтожении украинской интеллигенции в 30-х годах прошлого века. Как передает ИА «МОСТ-Харьков», об этом сообщает интернет-портал «Голодомор 1932-1933. Харьковская область». Съемки фильма начались весной этого года. Банет записала интервью с авторитетными украинскими учеными, исследователями Голодомора, в частности академиком Станиславом Кульчицким, доктором исторических наук Василий Марочко, председателем Всеукраинского общества «Мемориал» имени Василия Стуса Лесем Танюком, свидетелями Голодомора в Винницкой и Полтавской областях. На прошлой неделе Бенедикт Банет приезжала в Харьков. По желанию режиссера был организован выезд в один из отдаленных районов области - Купянский, где Банет записала интервью с несколькими очевидцами Голодомора. Также съемочная группа почтила память жертв Голодомора 1932-1933 годов на Мемориальном комплексе, открытом к 75-й годовщине трагедии на территории Черкасско-Лозовского сельсовета вдоль окружной дороги Харькова, и память жертв политических репрессий и расстрелянных в 1940-м году в Харькове польских военнопленных офицеров на украинско-польском мемориале жертвам тоталитаризма в 6-м квартале Лесопарка.