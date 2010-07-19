На Одесщине госпитализированы 38 отдыхающих

35 детей (10-15 лет) и 3 взрослых, отдыхавшие в оздоровительном комплексе «Юбилейный» (принадлежит Министерству обороны) в селе Молодежное Овидиопольского района Одесской области госпитализированы 16-17 июля с предварительным диагнозом «Острая кишечная инфекция». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы, передают Українські Новини. Пострадавшие госпитализированы в больницы городов Ильичевска и Овидиополя (Одесская область). По состоянию на утро понедельника состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести. Группа 27-го санитарно-эпидемиологического регионального отряда Минобороны в очаге заболевания проводит комплекс санитарно-эпидемиологических и профилактических мер. Причина заболевания устанавливается. Ситуация находится под контролем Главного управления МинЧС в Одесской области.