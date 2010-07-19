В День металлургов в скорую обратились 600 запорожцев

В воскресенье запорожцы 600 раз вызывали врачей скорой помощи. Об этом рассказал заместитель главного врача по Скорой помощи Сергей Баранник. При этом вчера врачами скорой были зафиксированы 15 смертей, сообщает «Репортер Запорожья». Как говорит Баранник, это очень много, потому как средние цифры за сутки - 400-500 вызовов, 5-6 смертей. По словам заместителя главного врача по скорой помощи, более половины умерших болели хроническими болезнями или были в преклонном возрасте, также зафиксировано несколько несчастных случаев, в том числе и на воде.