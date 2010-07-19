Минобразования просит вузы разрулить вступительный бардак

Министерство образования обратилось к руководителям вузов с рекомендацией принять практические меры для улучшения работы приемных комиссий с учетом количества абитуриентов, сообщает «Фокус». В пресс-службе ведомства отмечают, что приемные комиссии работают в плановом режиме. Однако в отдельных вузах сложилась напряженная ситуация в связи с большим наплывом абитуриентов, которые хотят подать документы в начале вступительной кампании. В связи с этим Минобразования призывает ректоров немедленно увеличить число технических работников приемных комиссий из числа преподавателей и продлить срок принятия документов в течение дня. Министерство также напоминает о необходимости соблюдать порядок на прилегающих территориях, привлекая студентов старших курсов к патрулированию. Кроме того, в связи со сложными климатическими условиями ректорам рекомендовано вместе с местными властями организовать продажу прохладительных напитков и функционирования медицинских пунктов в вузах. Минобразования также попросило руководство вузов через СМИ обратиться к абитуриентам и их родственникам с разъяснениями процедуры подачи заявлений и сроков вступительной кампании. Напомним, 15 июля началась вступительная кампания в вузы. Приемные комиссии будут принимать заявления абитуриентов в течение двух недель. Министр образования и науки Дмитрий Табачник заявил, что причиной огромных очередей в приемные комиссии является человеческий фактор. Первый день вступительной кампании ознаменовался огромными очередями абитуриентов, неразберихой в приемных комиссиях, которые не справляются с наплывом желающих подать документы. В условиях невыносимой жары многочасовое ожидание в очередях превращается в настоящую пытку для абитуриентов и их родителей.