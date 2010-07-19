У Табачника еще не определились с госзаказом на 2010-2011 учебный год

Несмотря на то, что приемная кампания в вузы началась 15 июля, руководство вузов до сих пор не знает, какой государственный заказ им определен на следующий учебный год. Эту информацию ИА «МОСТ-Харьков» подтвердил начальник учебной части Харьковского национального университета радиоэлектроники Владимир Логвин. По его словам, в этом году вузы впервые столкнулись с такой ситуацией. «С определением госзаказа всегда затягивали, но в предыдущие годы мы его знали хотя бы накануне начала приема документов, а сейчас вступительная кампания уже идет, а мы все еще не знаем, сколько нам можно набирать студентов. Это дурдом какой-то!» - говорит Логвин. На официальном сайте Министерства образования и науки Украины появилась информация о том, что госзаказ украинским вузам выдадут 19-20 июля. Для получения госзаказа на бумажных носителях Министерство просит прислать в Киев представителей вузов.