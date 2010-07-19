В Англии открылся Международный авиасалон «Фарнборо-2010»

Крупнейший в мире по числу участников и выставляемой техники 47-й Международный авиасалон открылся сегодня в английском городке Фарнборо к юго-западу от Лондона, сообщает ИТАР-ТАСС. Расположенный на одном из старейших в Европе огромном взлетном поле, он проводится раз в два года и считается главным событием в мировой авиационном календаре. В нынешнем году в работе салона участвуют многочисленные авиакосмические и другие компании из 38 стран. Они представляют 1300 экспонатов - от новейших широкофюзеляжных самолетов до нанотехнологий. Значительное место занимает на выставке военная техника. Ожидается, что в течение семи дней работы авиасалона его посетят 250 тысяч специалистов и зрителей. Напомним, украинское ГП «Антонов» планирует представить на авиасалоне «Фарнборо-2010» региональный реактивный самолет нового поколения Ан-158.