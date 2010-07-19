В Крыму ожидаются дожди и град

20 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +32...+34 градуса. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +23...+29 градусов. В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+17 градусов, днем +18...+23 градуса. В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27 градусов. В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов. В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +28...+30 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34 градуса, в Сумской области до +36 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +29...+35 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+24 градуса, днем +31...+36 градусов. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +20...+26 градусов, днем +30...+35 градусов. В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +21...+26 градусов, днем +28...+33 градуса. В Ялте местами кратковременный дождь, температура ночью +23...+25 градусов, днем +28...+30 градусов. 19 июля температура воды в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов, в Днепре возле Киева +28 градусов.