Крымская тишина

Как результат – у многих украинцев вовсе не рабочее настроение. Даже несмотря на кризис, люди все равно ищут возможность отправиться на морское побережье. Кто-то не отменяет экзотических планов, кто-то выбирает ближние варианты – черноморские курорты, тем более что курортный сезон в Крыму открылся еще 1 мая.

В ожидании спроса

Марина Слесарева, первый заместитель министра курортов и туризма АР Крым уверена, что курортный сезон на полуострове вопреки всему состоится. Об этом говорит и глава Государственной службы туризма и курортов Анатолий Пахля: «В этом году украинский туризм только выиграет – за счет уменьшения выездных туристов. Туризм в условиях кризиса вообще может стать приоритетной отраслью экономики в Украине».

Правда, если верить свежему обзору Крымской ассоциации туристических агентств, то, несмотря на все самые оптимистические прогнозы, количество отдыхающих на полуострове все-таки снизится – примерно на 30%. Подобные выводы были оглашены и на совещании Совета министров Крыма. «К сожалению, начало 2009 года было отмечено сокращением количества отдыхающих и туристов. В первом квартале в санаторно-курортных организациях и учреждениях туристического комплекса организованно отдохнуло 110 тыс. человек, тогда как в 2008 году этот показатель составлял 113 тысяч. Сегодня гостей принимает 157 здравниц полуострова, но заполнены они в среднем на 55%», – говорит министр курортов и туризма АРК Андрей Сумцов.

В конце весны и в начале лета действительно спрос на Крым был невелик. Но работники туристической сферы связывают этот факт скорее с прохладной погодой, нежели с кризисом. В турфирмах не устают надеяться на лучшее.

«Туристы сейчас спрашивают Крым. Конечно, не так активно, как в июле-августе прошлого года, – говорит Наталья Олешко, заместитель директора одного из столичных туристических операторов. – Мы ждем увеличения спроса – наши люди, как правило, просыпаются ближе к середине июля. Тогда можно будет говорить о каких-то прогнозах».

Так же, несмотря на то что доля украинских отдыхающих в общем количестве курортников в Крыму, по подсчетам Минкурортов АРК, составляет 67%, особая ставка делается на россиян (55% всех иностранных туристов приезжают в Крым именно из России). Наши соседи считают, что привычный отдых в «родном» Крыму более экономный, что компенсирует даже то, что он не всегда комфортный.

Осторожно, цены!

Еще один предмет для разговора о Крыме – цены на отдых. В самом начале сезона речь шла о том, что Крым может выгодно сыграть на курсе валют. То есть, если зарубежные курорты поднялись в цене, то рост цен на отечественные можно остановить, ведь в Украине реально понимают, что в гонке за большими деньгами можно с треском провалить сезон. В принципе, пансионаты и санатории свои цены зафиксировали на уровне, чуть выше прошлогоднего. Да, их цены выросли, но только в гривнях. А вот некоторые частные отели пошли несколько другим путем.

«Мы с семьей собрались ехать в Крым. Впрочем, как всегда, – говорит офис-менеджер одной из финансовых компаний Ирина Скрипник. – Еще в мае просмотрели предложения. Цены на проживание у моря недалеко от Севастополя нас поразили. В июле проживание стоит $48 в сутки «с носа». Правда, с трехразовым питанием. Но, по сравнению с прошлым годом, выросла не только цена в долларах (тогда было 40 у.е.), но и в гривне. То есть, если раньше сутки стоили около 200 гривен, то теперь хозяева, замечу, довольно маленьких частных апартаментов, просят почти 400 грн. При таких раскладах можно задуматься, ехать ли в Крым вообще».

Стоит отметить, что ежегодно цены на отдых прогнозируемо увеличиваются. Так происходит и на зарубежных курортах (в том числе популярных – Турции и Египта), и на украинских. В среднем стоимость отдыха увеличивается на 10-20% из-за колебаний курсов валют, инфляции, подорожания топлива, коммунальных услуг и т.д.

Но если все же говорить языком цифр и поделить крымский отдых на недорогой, среднего уровня и vip, то вырисовывается следующая картина. Минимально за сутки проживания придется выложить 200 грн. с человека. За эти деньги можно заказать домики без удобств, но с питанием, например, недалеко от Алушты. «Правда, в поисках таких бюджетных предложений в турфирмы, как правило, не обращаются. Люди надеются на собственные силы. Если ты хочешь отдохнуть дешевле, зачем тогда платить за услуги туристических компаний?» – говорит сотрудница агентства.

А вот если мыть руки под деревом нет никакого желания, то в туристических компаниях могут подыскать другой, более комфортный, вариант – примерно за 400-700 грн. Отдых на vip-уровне обойдется намного дороже. Например, можно остановиться в люкс-апартаментах в Алуште за каких-то 3915 гривен в сутки. Но и за такие, скажем прямо, немалые деньги, обедом вас не накормят, зато разрешат купаться в крытом бассейне, пользоваться тренажерным залом и разгуливать по зеленой территории.

В целом же, по оценкам экспертов, снижение платежеспособности украинцев в этом году может привести к тому, что туристы будут выбирать отель ниже уровнем, а значит – дешевле, чем в прошлом году. Не распространяется такое правило лишь на предложения премиум-класса. Вот и получается, наибольший дефицит клиентов ощутят пансионаты среднего уровня.

Неизменно востребованным в этом году останется детский отдых, на котором родители стараются не экономить. Еще в начале апреля в ряде детских лагерей путевки на первую смену лета были заказаны. Возрастет спрос и на активный отдых (туристические маршруты). Именно он позволяет отдыхать и значительно экономить.

Готовность боевая, но не полная

Но одно дело – иметь деньги и желание отдохнуть, а другое – готовы ли отечественные курорты к массовым атакам отдыхающих?

По словам главного санитарного врача крымского полуострова Марии Кровяковой, проблемы с подготовкой большинства пляжей были еще в середине мая. Только 5% из них подали необходимые документы в СЭС на подписание паспортов. А ведь к сезону на пляжах должна быть заменена галька, работать туалеты и душевые кабинки, присутствовать лежаки и навесы. Что касается детских учреждений, то санстанция в первую очередь проверяет песок. Также на всех пляжах проводятся лабораторные исследования морской воды. Ну а если пляж не готов, то необходимых для работы официальных бумаг у пансионатов и санаториев, которым он принадлежит, не может и быть. Правда, за последние несколько недель ситуация несколько изменилась – пляжи один за другим получают паспорта. Хотя у некоторых права на официальную работу не будет. В этот список, например, попадают три пляжа в Ялте (из них два коммунальных – «Золотой пляж» и «Солнечный»). Санстанция их не открыла, так как они находятся в стадии реконструкции, и обновить их в этом сезоне попросту не успеют. Хотя можно с уверенностью говорить, что на подобных необорудованных и диких пляжах будут отдыхать тысячи курортников на всей территории полуострова.

Безпляжное море

В Крыму курортников ждет неприятная новость: бесплатных пляжей на полуострове будет меньше. И это несмотря на настоятельные рекомендации крымского руководства местным властям увеличить их количество. Ведь рекомендации – штука необязательная, а желающих заработать на использовании крымских пляжей с каждым годом все больше.

Схема присвоения территорий проста. Пляжи часто находятся в собственности не властей городов и поселков, а неких госуправлений. Последние не имеют никакого права сдавать их в аренду, однако могут заключать договора о совместной хозяйственной деятельности с предпринимателями. Свежий пример – конфликт в Ялте. Есть там массандровский пляж, принадлежащий государственному институту имени Сеченова (этот пляж, как и другие пляжи Ялты, находится на балансе Государственного предприятия Крымское республиканское противооползневое управление). Институт давно сдает свою землю под коттеджи. А какой отдых в домиках у моря и без пляжа? Вот поэтому за одну только ночь на городском бесплатном пляже появился металлический забор и домик охраны. В этом случае пляж буквально «отбили» местные жители, которые очень быстро активизировались – создали группу защиты своих прав «Зеленый мыс» и сломали ограждение. Хорошо то, что на стороне возмущенной общественности выступил мэр Ялты Сергей Брайко и даже дал в помощь людей для сноса ограждения. Плохо, что такая поддержка властями справедливых требований крымчан, и в частности ялтинцев, носит несистемный, спорадический характер. Что будет дальше – пока неизвестно. Но жители Ялты исполнены решимости – они готовы бороться за место под солнцем.

Еще одна особенность отдыха в Крыму – сервис. «Я так и говорю своим туристам: сервис на полуострове постсоветский, – продолжает Наталия. – То есть санатории, пансионаты, базы отдыха, построенные во времена Союза, сегодня не стремятся улучшать качество услуг и условия проживания. Они как бы законсервированные. Людям иногда приходится спать на скрипучих кроватях, есть из посуды с надписью «общепит», извините, ходить в туалет в кусты».

Правда, со временем Крым все-таки меняется. Там постепенно появляются такие понятия, как «анимация» и «все включено». Но это происходит чаще всего в новых гостиницах, которых на полуострове довольно мало. Так что объективно говоря, до общепринятого цивилизованного сервиса Украине еще далеко.

Сервис сервисом, но целебного воздуха и моря, как ни старайся, у полуострова никто отнять не может. И это не последний аргумент в пользу того, провести ли свой отпуск в Крыму. Тем более украинцы привыкли летом отдыхать – многим очень сложно отказать себе в таком удовольствии. Хотя, возможно, в этом году многим все-таки придется поумерить свой пыл – проигнорировать санатории и пансионаты, а задуматься об отдыхе дикарем. Конечно, никто не говорит, что лучшим выходом может быть туристическая палатка на берегу моря и плов с мидиями в котелке на обед. Есть более умеренные варианты – снять на недельку-другую небольшую квартиру в курортном городке.