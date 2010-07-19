Охраной президентского тела займутся выпускники КНУ им. Шевченко

Кабинет Министров согласился на предложение Министерства образования и Управления государственной охраны относительно образования Института управления госохраны Украины в составе Киевского национального университета им. Шевченко, сообщает УНИАН. Базой для создания учебного заведения будущих госохранников должен стать учебный центр Департамента работы с личным составом УГО Украины. Соответствующее распоряжение КМУ №1401-р от 14 июля обнародовано на официальном сайте Верховной Рады за подписью премьер-министра Николая Азарова. В частности, в документе говорится, что слушатели учебного центра Департамента работы с личным составом Управления госохраны будут продолжать обучение в новосозданном институте.