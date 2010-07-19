Патриарх Кирилл готовит себе в Одессе пристанище

Повышенное внимание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к Одессе вызвано тем, что глава РПЦ планирует возродить в городе патриаршую резиденцию. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила настоятельница Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря Игуменья Серафима, пишет «Левый берег». «Во-первых, Одесса - патриарший город. Здесь размещается резиденция Патриарха Московского и всея Руси. Хочу напомнить, что ее после войны построил Архиепископ Никон Фетин, знаменитый Одесский архипастырь. И святейший Патриарх Алексей каждое лето, более того, по полгода постоянно проводил в Одессе. Все важные мероприятия тогда проводились не в Москве, а в Одессе. К сожалению, традиция эта прервалась после событий, связанных с распадом Советского Союза», - пояснила игуменья Серафима. По ее словам, данный визит свидетельствует о том, что Патриарх Кирилл намерен снова превратить одесскую резиденцию в один из патриарших центров. Сейчас на территории резиденция, в мужском монастыре, проводятся капитальные ремонтные работы. Здание уже сейчас оснащено всеми современными коммуникациями. «Мужской монастырь совершенно преобразился и практически полностью подготовлен к тому, чтоб вновь принимать Святейшего. Резиденция будет рабочей, но как часто в ней будут проходить официальные визиты пока неизвестно», - сообщила игуменья. Напомним, в ходе своего визита в Украину Патриарх Кирилл посетит Одессу с трехдневным визитом, Днепропетровск и Киев - с полуторадневным визитом. В Одессе глава РПЦ посетит Свято-Успенский кафедральный собор и Свято-Успенский мужской монастырь, освятит Спасо-Преображенский собор, а также побывает в Доме сирот «Жемчужинка», встретится с общественностью Одессы в Национальном академическом театре оперы и балета, а также со студентами Одесской национальной юридической академии.