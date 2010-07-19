Украинцев становится все меньше и меньше

В мае численность населения Украины сократилась на 0,04%, или на 16,7 тыс. человек по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 45 871,7 тыс. человек. Об этом сообщил Государственный комитет статистики, пишут Українські Новини. Численность городского населения на 1 июня составила 31 473,9 тыс. человек, что на 0,03%, или на 10,1 тыс. человек меньше по сравнению с 1 мая, сельского - 14 397,8 тыс. человек, что на 0,05%, или на 6,5 тыс. человек меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в апреле численность населения Украины сократилась также на 0,04%, или на 16,9 тыс. человек, по сравнению с мартом и на 1 мая составила 45 888,4 тыс. человек. В 2009 году численность населения Украины сократилась на 0,4%, или на 180,8 тыс. человек, по сравнению с началом года. По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек. Отметим, ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что к 2030 году население Украины сократится до 36-39 млн человек.