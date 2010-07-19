РПЦ готова милостиво простить украинских «раскольников»

Российская православная церковь заявила, что отдельные представители неканонических украинских церквей готовы перейти в Украинскую православную церковь Московского патриархата. Об этом в ходе видеомоста между Киевом и Москвой (Россия) на тему «Визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину» заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, пишет «Левый берег». «После прошлогоднего посещения патриархом Украины у очень многих людей, на сегодня находящихся вне ограды православной церкви, появилось горячее желание в нее вернуться, в том числе, у некоторых лидеров раскола», - сказал он. Кроме того, Балашов допустил, что вопрос раскола в украинском православии может быть рассмотрен на заседании Синода РПЦ 25 июля в ходе визита Кирилла в Украину. В свою очередь, председатель синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда отметил, что противники визита Кирилла в 2009 году меняли свое отношение к патриарху в ходе самого визита. «Либо по пути следования процессии, либо где проходил святейших патриарх, попадались небольшие группы людей с такими вот клочочками бумаги, на которых были не самые приветственные лозунги... Когда, проходя мимо, патриарх благословлял этих людей, они бросали бумагу и складывали руки для принятия благословения», - сказал он. В свою очередь, руководитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин подчеркнул, что Кириллу очень близка Украина. «Святейший патриарх стремится чувствовать себя как дома в Киеве, в Одессе, в Днепропетровске. Точно так же это было в Луцке, в Ровно год назад. Святейший патриарх едет к своим и к себе домой. Это нужно очень четко понимать», - заявил он. При этом, по словам Чаплина, в 2010 году, так же как и в 2009 году, ожидается посещение мероприятий с участием Кирилла очень большим количеством верующих. Напомним, в рамках пасторского визита Кирилла 20-28 июля запланировано посещение Одессы, Днепропетровска и Киева.