Саакашвили не допустит внеочередных выборов

Президент Грузии Михаил Саакашвили категорически против проведения в Грузии досрочных парламентских выборов, сообщает «Интерфакс». «Кто бы и как не прыгал, предстоящие парламентские выборы состоятся в 2012, а президентские в 2013 году. Стране сейчас особо необходима политическая стабильность, так как во всем мире продолжается кризис», - сказал в понедельник журналистам Саакашвили. По его словам, требование некоторых политических партий о назначении досрочных парламентских выборов в связи с принятием в ближайшее время новой Конституции Грузии «абсурдно». «Нынешний парламент вполне легитимен и вправе принимать новую Конституцию», - сказал Саакашвили.