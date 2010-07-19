35 детей в Одесской области отравились яичницей

Предварительная причина отравления 38 человек, в том числе 35 детей, в оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Овидиопольском районе Одесской области - недожаренная яичница. Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания в Одесской обладминистрации в понедельник заместитель главного государственного санитарного врача Одесской области Нина Вегержинская, пишет «Интерфакс-Украина». «Есть подозрение на острую кишечную инфекцию - сальмонеллез. Состояние детей в целом удовлетворительное, они идут на поправку», - добавила она. По словам Вегержинской, база отдыха работала без необходимых документов, в связи с чем в дело вмешалась прокуратура. Кроме того, глава Одесской обладминистрации Эдуард Матвийчук поручил в течение пяти дней проверить все базы отдыха в регионе на предмет наличия лицензий на работу. Напомним, в Одесской области 16-17 июля в больницы Ильичевска и Овидиополя из оздоровительного комплекса «Юбилейный» с предварительным диагнозом – острая кишечная инфекция были госпитализированы 38 человек, в том числе 35 детей 1995-2000 г. р. Группа 27-го санитарно-эпидемиологического регионального отряда Минобороны проводит комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в очаге заболевания.