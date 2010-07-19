Кастро предрекает ядерную войну

Отошедший от государственных дел в связи с болезнью Фидель Кастро взбудоражил мировую общественность новым заявлением. В своей статье из серии «Размышления» он написал, что решение о нападении на Иран уже принято США и Израилем, и опасность войны, которая может перерасти в ядерную, становится неминуемой, сообщает «Сегодня». «Иран добился производства 20 килограммов обогащенного до 20% урана, достаточного для того, чтобы создать ядерный объект, — пишет легендарный революционер. — Это еще более сводит с ума тех, кто уже давно принял решение атаковать». Естественно, большинство экспертов считают данное заявление чуть ли не свидетельством старческого маразма у бывшего кубинского лидера. Во-первых, потому что лауреат Нобелевской премии мира президент США Барак Обама не выглядит воинственным полководцем, желающим внести в свою биографию победу над Исламской Республикой — ему бы сначала талибов и «Аль-Каиду» обуздать. А во-вторых, Совет безопасности ООН вряд ли даст соответствующие санкции, на которые, скорее всего, наложат вето Россия либо Китай. Но настораживает тот факт, что Кастро вот уже вторую неделю в своих заявлениях делает упор исключительно на Иране, а в начале 2000-х делал похожие предупреждения по свержению режима Саддама Хусейна, с той лишь неточностью, что предсказал активное сопротивление иракской армии, а на деле эта армия не развязала полномасштабных сражений. В ближайшее время эксперты не видят угрозы для Ирана, а вот в долгосрочной перспективе не исключают такого развития событий. «Вариант с войной можно рассматривать через пару лет, когда Тегеран научиться обогащать уран до 90%, что достаточно для создания ядерной боеголовки. А он, похоже, идет по этому пути, не обращая никакого внимания на мало эффективные международные санкции, — рассказал эксперт по Ирану Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Невский. — Тогда граждане Израиля, куда могут долететь иранские ракеты, будут требовать предпринять какие-то меры, и Израиль может начат войну, как это было недавно с Ливаном». Но Невский уверен: Тегеран не доведет уран до 90%-го уровня. Он остановится в пяти шагах от этого, и с данной позиции уже будет разговаривать с мировым сообществом, диктуя свои условия.