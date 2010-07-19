Поляки выудили из «черных ящиков» больше, чем россияне

Польские эксперты планируют завершить расшифровку записей разговоров пилотов самолета Президента Польши Леха Качинского, который разбился 10 апреля под Смоленском, до ноября этого года. Об этом сообщил сегодня генеральный прокурор Польши Анджей Серемет, пишет УНИАН. Он сказал, что польским экспертам удалось расшифровать на более чем десяток слов больше, чем содержит стенограмма российских экспертов, которая была обнародована в начале прошлого месяца. «Действительно, Институту (который исследует записи) удалось расшифровать больше, чем то, что было обнародовано. Не хочу говорить о деталях, пока не будут завершены работы, а завершены они будут в сентябре-октябре», - сказал он в интервью радиостанции RMF FM. Генпрокурор подчеркнул, что эта расшифровка также будет обнародована. Он добавил, что польские эксперты проверят, не были ли смонтированы записи «черных ящиков», копии которых передала российская сторона в июне. Напомним, на прошлой неделе польские СМИ со ссылкой на собственные источники проинформировали, что специалистам Краковского института судебных экспертиз удалось расшифровать несколько новых фраз. Среди них, по данным TVN24, якобы слова командира экипажа Аркадиуша Протасюка, который вроде бы сказал: «Если не посажу машину, то меня убьет (убьют)».