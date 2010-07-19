В Одессе авто сбило мать с ребенком на тротуаре

«Мазда» сбила мать с ребенком и врезалась в жилой дом. Авария произошла на перекрестке ул. Екатерининской и Успенской. Водитель иномарки не справился с управлением, машина выехала на тротуар и сбила двух пешеходов — 40-летнюю женщину с 5-летним мальчиком. После этого авто врезалось в стену жилого дома. В результате ДТП ребенок с многочисленными травмами внутренних органов и пострадавшая с ушибом левого плеча и ссадинами конечностей доставлены в больницу, пишет «Сегодня». «Водитель был трезв», - сообщил сотрудник пресс-службы горГАИ Андрей Урлапов. В результате еще одного ДТП под колесами микроавтобуса погиб велосипедист. Припаркованный в переулке Азарова «Фольксваген» самостоятельно, без водителя, начал движение по спуску к Трассе здоровья и налетел на 45-летнего велосипедиста и врезался в забор стадиона «Отрада». Пострадавший умер в госпитале. Предварительная версия ДТП — неисправность тормозной системы автобуса.