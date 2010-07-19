В Турции почти 200 военных обвинили в заговоре

Государственные СМИ Турции сообщили, что суд в Стамбуле предъявил 196 военным обвинения в попытке свержения правительства, пишет «Би-Би-Си». Подозреваемые, среди которых были как офицеры срочной службы, так и отставные военные, в том числе генералы и адмиралы, были арестованы в начале года. Офицеров обвиняют в попытке свержения правительства, которое, по их мнению, угрожало светской системе правления. Предполагаемый заговор был затеян еще в 2003 году. В прошлом в Турции не раз проходили процессы по делу о готовящихся переворотах.