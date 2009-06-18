Посвята Каталонії-5. Туризм із глуздом

18 июня 2009, 10:21

У ці червневі дні, коли люди з сяким-таким відчуттям історичної перспективи згадують події 20-річної давнини – вибори в Польщі, внаслідок яких стало зрозуміло, що Компартія втратила популярний мандат; майдан Тяньаньмень у Пекіні, про який китайцям досі заборонено говорити, – хочеться також запитати: ну і що тепер?

За що боролись? 20 років тому Польща була дуже бідною країною. Про це знали всі, включно з такими шкетами, як я, які там ніколи не були. Їхня інфляція, базари, потреба навіть у таких злобних товарах, як українські електроприлади, давали зрозуміти: полякам непереливки. Ми сміялися з «пшеків» і не підозрювали, що за рік-два у нас почнеться таке ж саме, тільки з бандюками. Через 20 років після Солідарності поляки працюють у кількох країнах ЄС, де необмежений допуск мігрантів із нових країн-членів, зокрема в Британії. Поляки-сантехніки, будівельники та бебіситтери мають тут чудову репутацію. Але у батьків-сантехніків уже підросло покоління дітей-дизайнерів, музикантів і юристів, які говорять польською, але живуть у Лондоні, вважають себе європейцями і їздять по всій Європі на відпочинок. Так-от, у Барселоні – а я все ще про неї – поляки також є. І що доводить успіх польського експерименту – це не те, що сюди приїхали три поляки, заселилися в найдорожчий готель і давай жрать ікру ложками та пить Кристалл із горла. Це – очевидна присутність не дуже багатих, але цікавих подорожніх, які живуть у гостелах чи дешевих готельчиках, їдять бутерброди на пляжі, ходять музеями і не тягають за собою торби із одягом Манго: бо він і вдома є. (Я, до речі, тягала торби одягу Манго, бо тут є чудова вулиця каррер Жірона, де є стокові магазини і Манго, і дорожчих місцевих дизайнерів. Я все-таки українка з непереборним потягом до знижок). Як співав Висоцький, живя в комфортє, економь, но нє дурі. Вміння не жбурляти гроші пачками, а спокійно вишукати дешеву й автентичну таверну і показує успіх країни і її середнього класу, якому за чесну зарплату треба й хату купити, і за кордон з’їздити, і дітей вивчити. Найбільше економить гроші знання іспанської чи англійської мови. Знаючи тисячу слів, ви зможете уникнути центральних, туристичних забігайлівок із надмірними цінами і дорогих готелів. Навіть у такому дорогому місті, як Барселона, є доступні сімейні готельчики чи квартири для оренди. На сайті оголошень «Крейгс Ліст» ми знайшли квартиру в самому центрі – на Лас Рамблас – за €80 за ніч, із кухнею і пристойною терасою, яка виходила майже на театр Лісеу. Це вже економить гроші, бо можна купити те-се на чудових базарах і повечеряти на терасі. Без тераси можна було зняти квартиру за €50, а кімнату в центрі з подвійним ліжком – за €30 і навіть €20 за ніч, що виходить €10 з людини. Якщо ви хочете неодмінно жити в готелі, зайдіть на ratestogo.com, де за місяць до поїздки вже можна забронювати номер з великою знижкою. Золоте правило: ніколи не заходьте у ресторан, який вивішує фотографії своїх страв. Майже ніколи не заходьте в ресторан, де є меню будь-якою туристичною мовою, особливо російською. Це свідчить про те, що власники не розраховують на постійних клієнтів чи навіть туристів, які тут бувають регулярно. Беріть із собою пікніки, в Іспанії ситно обідайте всередині дня, замовляючи дешеве і ситне меню дель діа, яке часто включає вино і десерт. Шукайте сімейні ресторани, і коли прийдете, не бикуйте в них і залишайте на чай, щоб наступних українців прийняли так само гостинно. Я б порадила читати журнал «Тайм Аут», який є надійним джерелом інформації про те, що роблять місцеві, але він у столиці Каталонії Барселоні виходить офіційною, каталанською мовою. У столиці України Києві він виходить російською. Знання кількох слів каталанською, як показує досвід, може здобути вам порцію халявного коньяку від патріотичних таверно¬власників. Але потрібно знайти правильну таверну. І я її знаю. Якщо приблукаєте в Барселоні до ринку Святої Катерини, зайдіть пообідати до «Каса Марі і Руфо» навп¬роти нового входу й обов’язково спробуйте їхній хамон. Скажіть, що Світлана переказувала їм вітання.

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