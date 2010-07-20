Для охраны Кирилла поставят на уши милицию четырех городов

Обеспечивать общественный порядок в Одессе во время визита главы Русской православной церкви Кирилла будут около 4 тыс. милиционеров. Как передает УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника УМВД Украины в области Дмитрий Фучеджи. По его словам, для обеспечения общественного порядка в городе в дни визита главы РПЦ резервов Одесского облУВД недостаточно – «дополнительные силы будут привлечены из Николаева, Херсона и Винницы». Также, сказал Фучеджи, выяснилось, что не хватает турникетов для ограждения мест, где будет пребывать Патриарх Московский и всея Руси, но одесские власти постараются решить эти проблему. Фучеджи добавил, что пока не владеет информацией о возможных акциях протеста против прибытия в Одессу главы РПЦ. «Мы не ожидаем провокаций, однако готовы ко всему», - отметил замначальника облУВД. Он также сообщил, что 20 июля, когда намечен приезд патриарха, будет перекрыто движение автотранспорта на центральных улицах города, и призвал одесситов воздержаться от поездок по улицам центра. Автомобили, припаркованные на обочинах, по его словам, будет подвергнуты принудительной эвакуации. Согласно программе пребывания главы РПЦ в Одессе, во вторник патриарх Кирилл посетит Свято-Успенский кафедральный собор и Свято-Успенский мужской монастырь. В среду он примет участие в освящении Спасо-Преображенского собора и божественной литургии по этому случаю, а вечером посетит дом сирот «Жемчужинка». Также намечена встреча со студентами и преподавателями Одесской национальной юридической академии. В субботу глава РПЦ намерен отбыть из Одессы в Днепропетровск.